|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|05:10
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:03
|Заход солнца:
|20:46
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.75 грн
|29.42 грн
С 1 июня в Украине запустят систему автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на сегодняшнем заседании, передает Новое Время.
«Это постановление нами предлагается в полном согласовании с новым законом, который подписан президентом Украины с тем, чтобы ввести автоматическую фотовидеофиксацию с 1-го числа следующего месяца», — заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
На первом этапе обустроят 17 пунктов автоматической фиксации нарушений ПДД, на втором — запустят еще 40 таких пунктов. Всего по Украине будет установлено около 700.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отменил штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения.
С 1 июня в Украине запустят систему автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на сегодняшнем заседании, передает Новое Время.
«Это постановление нами предлагается в полном согласовании с новым законом, который подписан президентом Украины с тем, чтобы ввести автоматическую фотовидеофиксацию с 1-го числа следующего месяца», — заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
На первом этапе обустроят 17 пунктов автоматической фиксации нарушений ПДД, на втором — запустят еще 40 таких пунктов. Всего по Украине будет установлено около 700.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отменил штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения.