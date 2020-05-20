С 1 июня в Украине запустят систему автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на сегодняшнем заседании, передает Новое Время.

«Это постановление нами предлагается в полном согласовании с новым законом, который подписан президентом Украины с тем, чтобы ввести автоматическую фотовидеофиксацию с 1-го числа следующего месяца», — заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

На первом этапе обустроят 17 пунктов автоматической фиксации нарушений ПДД, на втором — запустят еще 40 таких пунктов. Всего по Украине будет установлено около 700.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отменил штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения.