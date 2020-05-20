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Министерство образования и науки обнародовало даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году.
Оно пройдет с 25 июня до 17 июля, информирует пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
— Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии, — говорится в сообщении.
Таким образом, тестирование пройдет по:
— математике — 25 июня;
— украинскому языку и литературе — 30 июня;
— физике — 2 июля;
— испанскому, немецкому, французскому языках — 6 июля;
— английскому языку — 7 июля;
— истории Украины — 9 июля;
— биологии — 13 июля;
— географии — 15 июля;
— химии — 17 июля.
Отмечается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО — до 29 июля 2020 года.
Кроме того, дополнительная сессия ВНО запланировано на 23 июля - 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.
В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая — 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля — 24 марта.
Напомним, сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения перенесены на август.
Министерство образования и науки обнародовало даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году.
Оно пройдет с 25 июня до 17 июля, информирует пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
— Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии, — говорится в сообщении.
Таким образом, тестирование пройдет по:
— математике — 25 июня;
— украинскому языку и литературе — 30 июня;
— физике — 2 июля;
— испанскому, немецкому, французскому языках — 6 июля;
— английскому языку — 7 июля;
— истории Украины — 9 июля;
— биологии — 13 июля;
— географии — 15 июля;
— химии — 17 июля.
Отмечается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО — до 29 июля 2020 года.
Кроме того, дополнительная сессия ВНО запланировано на 23 июля - 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.
В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая — 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля — 24 марта.
Напомним, сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения перенесены на август.