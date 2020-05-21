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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко может быть кандидатом на пост мэра Киева от партии «Слуга народа».
Об этом пишет РБК-Украина.
— Источник РБК-Украина в президентской партии не исключил того, что кандидатом от «Слуги народа» на выборах мэра может стать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В то же время пресс-секретарь самого Виктора Ляшко эту информацию не подтвердила, - пишет издание.
Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга Народа» подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой определить правила и убедить руководство партии «Слуга Народа» провести внутрипартийные праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко может быть кандидатом на пост мэра Киева от партии «Слуга народа».
Об этом пишет РБК-Украина.
— Источник РБК-Украина в президентской партии не исключил того, что кандидатом от «Слуги народа» на выборах мэра может стать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В то же время пресс-секретарь самого Виктора Ляшко эту информацию не подтвердила, - пишет издание.
Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга Народа» подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой определить правила и убедить руководство партии «Слуга Народа» провести внутрипартийные праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов.