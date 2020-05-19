Народные депутаты из фракции «Слуга Народа» подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой определить правила и убедить руководство партии «Слуга Народа» провести внутрипартийные праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов.

Соответствующее обращение с подписями 131 народного избранника на своей странице в Facebook опубликовал нардеп Максим Дырдин.

Нардеп отметил, что только таким образом партия сможет отобрать профессиональных и сильных кандидатов в мэры городов.

— Поддерживаю позицию, что любое выдвижение кандидатов на должность городских голов от «Слуга народа» должно происходить исключительно через внутренний праймериз. Сегодня коллеги по фракции «Слуга народа» подписали обращение к Президенту Владимира Зеленского с просьбой определить правила и убедить руководство партии «Слуга народа» провести внутрипартийный праймериз для отбора кандидатов в мэры крупных городов страны. Именно партия должна обеспечить и провести праймериз, на которых сказать свое слово смогут все. Убеждены, что именно так и только так мы сможем выдвинуть профессиональных, сильных кандидатов на должности городских голов. Малые города тоже под контролем! — заявил Максим Дырдин.

Отметим, что на опубликованных нардепом фотографиях обращения также есть подписи еще двух николаевских нардепов Артема Черноморова, Игоря Копытина и Александра Пасечного.

Праймериз — выборы единого кандидата от политической партии. Победитель внутрипартийных выборов затем соревнуется с кандидатами от других партий в ходе основных выборов. Смысл внутрипартийных выборов состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не «отбирали» друг у друга голоса в основных выборах, так как их электорат обычно близок. Проигравшие иногда всё же участвуют в основных выборах, но как независимые кандидаты, без поддержки своей партии.

Напомним, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что до конца мая партия объявит своих кандидатов на выборах городских голов.