Пользователи компании «Киевстар» жалуются на то, что у них с утра 21 мая не работает домашний интернет. В компании объяснили это «временными сложностями».

Об этом пользователи написали в комментарии под постом «Киевстар» по случаю Дня вышиванки, передает Громадське.

Как отмечают пользоваели в Facebook, кроме проблем с интернетом, не работает также телефон поддержки и личный кабинет. А вот на сайте компании указано: «Сайт «Киевстар» сейчас на техническом обслуживании. Вскоре мы вернемся. Спасибо за терпение».

Пользователи возмущены: часть из них работает из дома и жалуется на «срыв работы», а кто-то пишет, что через 15 минут должен представить проект, и ему крайне необходимо подключение к сети.

Пресс-служба «Киевстар» сообщила, что временные трудности в работе домашнего интернета возникли из-за аварии.

— Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее. Мы понимаем, как нужен вам сейчас интернет. Приносим извинения за неудобства и предоставим компенсацию всем, кто понес сложности, связанных с временным сбоем некоторых сервисов, — говорится в сообщении.

Напомним, компания SpaceX откладывает запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией интернет-спутников Starlink.