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Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» поздравили Украину с Днем вышиванки.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
— Где бы мы, украинцы, не были, не забывайте, что у нас замечательные традиции, и нужно беречь их, - говорится в сообщении.
Полярники рассказали, что «Команда станции «Академик Вернадский» поздравляет Большую Землю и всех украинцев, где бы вы ни были, с Днем вышиванки», а такде прочли стих украинского поэта и историка Дмитрия Павличко «Два кольори».
Напомним, что в четверг, 21 мая президент Владимир Зеленский вместе с первой леди поздравили украинцев всего мира с Днем вышиванки.
Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» поздравили Украину с Днем вышиванки.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
— Где бы мы, украинцы, не были, не забывайте, что у нас замечательные традиции, и нужно беречь их, - говорится в сообщении.
Полярники рассказали, что «Команда станции «Академик Вернадский» поздравляет Большую Землю и всех украинцев, где бы вы ни были, с Днем вышиванки», а такде прочли стих украинского поэта и историка Дмитрия Павличко «Два кольори».
Напомним, что в четверг, 21 мая президент Владимир Зеленский вместе с первой леди поздравили украинцев всего мира с Днем вышиванки.