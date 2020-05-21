Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» поздравили Украину с Днем вышиванки.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

— Где бы мы, украинцы, не были, не забывайте, что у нас замечательные традиции, и нужно беречь их, - говорится в сообщении.

Полярники рассказали, что «Команда станции «Академик Вернадский» поздравляет Большую Землю и всех украинцев, где бы вы ни были, с Днем вышиванки», а такде прочли стих украинского поэта и историка Дмитрия Павличко «Два кольори».

Напомним, что в четверг, 21 мая президент Владимир Зеленский вместе с первой леди поздравили украинцев всего мира с Днем вышиванки.