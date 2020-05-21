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У компании ДТЭК Рината Ахметова есть так называемая «дорожная карта» по выводу компании из кризиса через лоббирование интересов в государственных органах.
Об этом пишет Экономическая правда.
Отмечается, что часть плана, ограничение импорта электроэнергии, которая является преференцией для «зеленой енергетики» - уже реализована. Существование такого «плана» ЭП подтвердили и собеседники в ДТЭК. Фамилий премьера и временного министра энергетики в документах нету. Все сводится к названиям ведомств, через которые необходимо провести указанные решения. В списке - НКРЕКП, «Укрэнерго», Кабинет министров и Антимонопольный комитет.
— В Украине в различных ведомствах на разных позициях работают люди на зарплатах в крупных финансово-промышленных группах, которые лоббируют необходимые решения. Это давно не новость и никого не удивляет, - говорит собеседник ЭП в парламенте.
ЭП проанализировала документ и обнаружила, что львиная доля плана в различных формах уже реализована, другая часть находится на разных стадиях проработки. Один из ключевых пунктов плана - ограничение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии. Документ предусматривает два варианта достижения цели: через принятие постановления Кабмина или через решение Нацкомиссии по регулированию тарифов.
В итоге в марте правительство ввело специальную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России в размере 65%, а в апреле НКРЕКП остановила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.
Кроме этого, лоббистам ДТЭК во власти удалось добиться:
— просмотра энергетического баланса в пользу «ахметовских ТЭЦ» и зеленой генерации
— повышение в три раза верхней границы цены, по которой «гарантированный покупатель» может выставлять на продажу «зеленую» электроэнергию
Если верить документам, то среди планов ДТЭК на ближайшее время - расширение «прайс-кепов» на рынке «на сутки вперед» и на балансирующем рынке.
Отдельно в «плане» подчеркивается важность защиты «ДТЭК Западэнерго» по делу АМКУ о нарушении антимонопольного законодательства в рамках так называемого Бурштынского энергетического острова.
Ранее, Денис Шмыгаль заявил, что чистая энергия в Украине должна развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям. Однако сегодня, в период кризиса в энергетической сфере, Украина не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.
У компании ДТЭК Рината Ахметова есть так называемая «дорожная карта» по выводу компании из кризиса через лоббирование интересов в государственных органах.
Об этом пишет Экономическая правда.
Отмечается, что часть плана, ограничение импорта электроэнергии, которая является преференцией для «зеленой енергетики» - уже реализована. Существование такого «плана» ЭП подтвердили и собеседники в ДТЭК. Фамилий премьера и временного министра энергетики в документах нету. Все сводится к названиям ведомств, через которые необходимо провести указанные решения. В списке - НКРЕКП, «Укрэнерго», Кабинет министров и Антимонопольный комитет.
— В Украине в различных ведомствах на разных позициях работают люди на зарплатах в крупных финансово-промышленных группах, которые лоббируют необходимые решения. Это давно не новость и никого не удивляет, - говорит собеседник ЭП в парламенте.
ЭП проанализировала документ и обнаружила, что львиная доля плана в различных формах уже реализована, другая часть находится на разных стадиях проработки. Один из ключевых пунктов плана - ограничение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии. Документ предусматривает два варианта достижения цели: через принятие постановления Кабмина или через решение Нацкомиссии по регулированию тарифов.
В итоге в марте правительство ввело специальную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России в размере 65%, а в апреле НКРЕКП остановила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.
Кроме этого, лоббистам ДТЭК во власти удалось добиться:
— просмотра энергетического баланса в пользу «ахметовских ТЭЦ» и зеленой генерации
— повышение в три раза верхней границы цены, по которой «гарантированный покупатель» может выставлять на продажу «зеленую» электроэнергию
Если верить документам, то среди планов ДТЭК на ближайшее время - расширение «прайс-кепов» на рынке «на сутки вперед» и на балансирующем рынке.
Отдельно в «плане» подчеркивается важность защиты «ДТЭК Западэнерго» по делу АМКУ о нарушении антимонопольного законодательства в рамках так называемого Бурштынского энергетического острова.
Ранее, Денис Шмыгаль заявил, что чистая энергия в Украине должна развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям. Однако сегодня, в период кризиса в энергетической сфере, Украина не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.