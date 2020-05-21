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В Луганской области боевики обстреляли грузовик с украинскими военными, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения, еще четверо - боевые травмы.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
— Сегодня 21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы. Пострадавших воинов было доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными. Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются, - сказано в сообщении.
Ранее, вблизи поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.
В Луганской области боевики обстреляли грузовик с украинскими военными, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения, еще четверо - боевые травмы.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
— Сегодня 21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы. Пострадавших воинов было доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными. Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются, - сказано в сообщении.
Ранее, вблизи поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.