В Луганской области боевики обстреляли грузовик с украинскими военными, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения, еще четверо - боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

— Сегодня 21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы. Пострадавших воинов было доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными. Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются, - сказано в сообщении.