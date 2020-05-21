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Главврач областного клинического госпиталя ветеранов войны, депутат Николаевского областного совета Владимир Поточняк заявил, что в области на сегодняшний день в процентном соотношении наименьшее количество опорных больниц.
Об этом сегодня, 21 мая, шла речь в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, пишут НикВести.
— Николаевская область на сегодняшний день в процентном соотношении имеет наименьшее количество опорных больниц. Сомневаюсь в том, что опорные больницы будут поддерживаться государством. В первую очередь материально-техническая составляющая. У нас 6 опорных больниц. Кировоградская область, которая меньше, имеет 7 таких больниц, в Херсонской области 7 опорных больниц, в Хмельницкой на 1,2 миллиона населения 10 больниц, - рассказал Владимир Поточняк.
Также он отметил, что необходимо открыть ещё 3 новые опорные больницы, и это в свою очередь поможет разгрузить Николаевскую областную инфекционную больницу.
— Возможно, вопрос бы и решился этот, если бы мы повторно обратились в Кабмин с тем, чтобы претендовать на большое количество опорных больниц, учитывая инфраструктуру, в том числе дорожную. Возможно, есть смысл на 3 опорные больницы претендовать. Я думаю, она будет иметь мощное отделение, коронавирус пройдёт, и тогда инфекционная больница будет недогружена больными, - подытожил Владимир Поточняк.
Напомним, что начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев заявил, что после заключения договоров больниц области с Национальной службой здоровья Украины, медучреждениям не хватает 250 миллионов на содержание.
Главврач областного клинического госпиталя ветеранов войны, депутат Николаевского областного совета Владимир Поточняк заявил, что в области на сегодняшний день в процентном соотношении наименьшее количество опорных больниц.
Об этом сегодня, 21 мая, шла речь в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, пишут НикВести.
— Николаевская область на сегодняшний день в процентном соотношении имеет наименьшее количество опорных больниц. Сомневаюсь в том, что опорные больницы будут поддерживаться государством. В первую очередь материально-техническая составляющая. У нас 6 опорных больниц. Кировоградская область, которая меньше, имеет 7 таких больниц, в Херсонской области 7 опорных больниц, в Хмельницкой на 1,2 миллиона населения 10 больниц, - рассказал Владимир Поточняк.
Также он отметил, что необходимо открыть ещё 3 новые опорные больницы, и это в свою очередь поможет разгрузить Николаевскую областную инфекционную больницу.
— Возможно, вопрос бы и решился этот, если бы мы повторно обратились в Кабмин с тем, чтобы претендовать на большое количество опорных больниц, учитывая инфраструктуру, в том числе дорожную. Возможно, есть смысл на 3 опорные больницы претендовать. Я думаю, она будет иметь мощное отделение, коронавирус пройдёт, и тогда инфекционная больница будет недогружена больными, - подытожил Владимир Поточняк.
Напомним, что начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев заявил, что после заключения договоров больниц области с Национальной службой здоровья Украины, медучреждениям не хватает 250 миллионов на содержание.