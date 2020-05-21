Жители Николаева могут пройти бесплатный тест на COVID-19 перед плановой госпитализацией у своего семейного врача.

Об этом Александр Сенкевич сообщил в своем Телеграм-канале.

Результаты обследования будут готовы в течение двух дней.

— Тест на COVID-19 для плановой госпитализации можно пройти бесплатно в своего семейного врача, с которым был заключен декларацию. Результат обследования будет получен через 1-2 суток. В случае направления врачами, которые работают в КНП ММР Николаева, в платные лаборатории обращайтесь на горячую линию управления здравоохранения Николаевского городского совета: телефон 37-11-63, - сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич сдал тест наличие в организме антител к коронавирусу.

