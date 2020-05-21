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Николаевский городской голова Александр Сенкевич сдал тест наличие в организме антител к коронавирусу.
Об этом Александр Сенкевич сообщил в своем Телеграм-канале.
По словам Александра Сенкевича вместе с ним тестирование прошли его заместитель Владимир Крыленко и начальница горздрава Ирина Шамрай.
— По новым законодательным инициативам, медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, а также лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции, должны проходить обязательное регулярное тестирование на COVID-19. Сегодня в рамках массового тестирования, вместе с заместителем Владимиром Крыленко, начальницей управления здравоохранения Ириной Шамрай и руководителями учреждений здравоохранения города я прошел тестирование на коронавирусную инфекцию. Тестирование проходили на определение иммуноглобулина G. Таким образом будут понятно переболели мы COVID-19 или нет. Результаты тестирования объявят через сутки, - сообщил Александр Сенкевич.
Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня, 21 мая, в Николаеве начнут тестировать медработников на CОVID-19 в обязательном порядке.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич сдал тест наличие в организме антител к коронавирусу.
Об этом Александр Сенкевич сообщил в своем Телеграм-канале.
По словам Александра Сенкевича вместе с ним тестирование прошли его заместитель Владимир Крыленко и начальница горздрава Ирина Шамрай.
— По новым законодательным инициативам, медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, а также лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции, должны проходить обязательное регулярное тестирование на COVID-19. Сегодня в рамках массового тестирования, вместе с заместителем Владимиром Крыленко, начальницей управления здравоохранения Ириной Шамрай и руководителями учреждений здравоохранения города я прошел тестирование на коронавирусную инфекцию. Тестирование проходили на определение иммуноглобулина G. Таким образом будут понятно переболели мы COVID-19 или нет. Результаты тестирования объявят через сутки, - сообщил Александр Сенкевич.
Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня, 21 мая, в Николаеве начнут тестировать медработников на CОVID-19 в обязательном порядке.