В испанской Валенсии приостановлен переход к так называемой второй фазе отмены карантина, из-за новых случаев инфицирования коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда.

Издание отмечает, что власти региона решили отложить переход еще на неделю после того, как скорость распространения новых случаев инфицирования выросла с 0,66 до 0,85 (то есть один человек в среднем заражает 0,85 человек).

Валенсия стала первым испанским регионом, который решил замедлить свои планы из-за увеличения заболеваемости.

За последние пять дней на Балеарских островах также наблюдалось увеличение числа случаев инфицирования, которое возросло до 52 вчера по сравнению с 17 за предыдущие пять дней.

Большинство испанских регионов находятся в фазе 1 и готовятся к переходу ко второму этапу ослабления карантина. Министерство здравоохранения попросило общины ускорить подачу заявок до понедельника, чтобы у них было больше времени для обсуждения деталей.

На данный момент два региона все еще находятся в фазе 0 - Мадрид и Каталония, где зафиксировано наибольшее число случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что Испания может пустить туристов со стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией, рассматривая создание «безопасных коридоров».