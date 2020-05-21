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Согласно новым правилам Google, в YouTube запрещена публикация такого контента о коронавирусе, который может причинить серьезный вред здоровью. В частности, нельзя добавлять материалы, в которых приведены ложные сведения о коронавирусной инфекции, противоречащие официальным источникам.
Об этом сообщает пресс-служба компании Google.
В YouTube теперь недопустимы ложные сведения о лечении. К этой категории относятся материалы, в которых зрителей отговаривают обращаться за медицинской помощью и призывают лечиться от коронавируса в домашних условиях. К примеру, будут удаляться видео, в которых встречаются утверждения о том, что коронавирусной инфекции не существует или смертельных случаев не было, а также призывы отказаться от медицинской помощи и лечиться от коронавирусной инфекции с помощью молитв или средствами народной медицины.
Также запрещены утверждения о том, что вакцина или лекарство от коронавируса существуют, и сообщения о том, что какое-либо из лекарственных средств может предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией.
Cообщения, в которых под сомнение ставятся рекомендации ВОЗ и местных органов здравоохранения, в частности советы о соблюдении физической дистанции и самоизоляции в целях предотвращения распространения инфекции, также будут удаляться.
В категорию «Ложные сведения о диагностике» входят материалы с информацией о методах выявления коронавирусной инфекции, которая противоречит рекомендациям ВОЗ и местных органов здравоохранения.
— Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован, — отметили в Google.
Напомним, за период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки про коронавирус. Среди них 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию из России.
Согласно новым правилам Google, в YouTube запрещена публикация такого контента о коронавирусе, который может причинить серьезный вред здоровью. В частности, нельзя добавлять материалы, в которых приведены ложные сведения о коронавирусной инфекции, противоречащие официальным источникам.
Об этом сообщает пресс-служба компании Google.
В YouTube теперь недопустимы ложные сведения о лечении. К этой категории относятся материалы, в которых зрителей отговаривают обращаться за медицинской помощью и призывают лечиться от коронавируса в домашних условиях. К примеру, будут удаляться видео, в которых встречаются утверждения о том, что коронавирусной инфекции не существует или смертельных случаев не было, а также призывы отказаться от медицинской помощи и лечиться от коронавирусной инфекции с помощью молитв или средствами народной медицины.
Также запрещены утверждения о том, что вакцина или лекарство от коронавируса существуют, и сообщения о том, что какое-либо из лекарственных средств может предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией.
Cообщения, в которых под сомнение ставятся рекомендации ВОЗ и местных органов здравоохранения, в частности советы о соблюдении физической дистанции и самоизоляции в целях предотвращения распространения инфекции, также будут удаляться.
В категорию «Ложные сведения о диагностике» входят материалы с информацией о методах выявления коронавирусной инфекции, которая противоречит рекомендациям ВОЗ и местных органов здравоохранения.
— Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован, — отметили в Google.
Напомним, за период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки про коронавирус. Среди них 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию из России.