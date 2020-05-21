21 мая в Николаеве демонтировали один из цветочных киосков по улице 6-я Слободская. МАФ незаконно находился рядом с цветочным рынком.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Отмечается, что разрешение на размещение в этом месте цветочного рынка закончилось еще два года назад. Однако собственник закрыл на это глаза и пристроил к уже существующим МАФам несколько новых.

На один из них, который впоследствии и был демонтирован, жаловались горожане, поскольку он мешал проходу.

— Там есть несколько объектов, которые незаконно стоят без документов, самовольно. Их мы уберем. По остальному цветочному рынку мы хотим, чтобы городской совет как можно быстрее принял решение — нужен там этот рынок или нет. Если будет решение, что не нужен — будем убирать. Если городской совет оставит его, собственникам необходимо будет сделать там все немного красивее, поскольку некоторые киоски имеют довольно страшненький вид, — отметил Андрей Ермолаев, директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета.

Андрей Ермолаев также рассказал, что на площади Победы из 30 незаконных МАФов ликвидировали уже 13. Однако пока что процесс застопорился из-за судебных разбирательств.

Как сообщалось ранее, в Николаеве суд запретил сносить незаконные киоски на площади Победы, которые устанавливала компания «Универсал-Юг».