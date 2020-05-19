В Николаеве суд запретил сносить незаконные киоски на площади Победы, которые устанавливала компания «Универсал-Юг».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

14 мая Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил заявление ООО «Универсал-Юг» об обеспечении иска. Хотя, еще 8 мая суд принял противоположное решение. Сейчас Николаевскому городскому совету и его исполнительным органам запрещено осуществлять любые действия для демонтажа стационарных временных сооружений на земельном участке по адресу: улица Космонавтов, 55 угол проспекта Мира.

По словам главы Департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Андрея Ермолаева компания «Универсал-Юг» оспорила демонтаж 5 киосков, однако другие временные конструкции будут сноситься и дальше.

— Дело в том, что предприятие подало в суд и пыталось защитить только 5 объектов, на которые им не продлили срок действия договора. Мы не можем не признавать решения суда и их сносить. Но наряду незаконно стоят другие киоски. Поэтому территория на углу проспекта Мира и Космонавтов, 55 все равно станет чище, — заявил Андрей Ермолаев.

Напомним, в среду, 6 мая, в Николаеве демонтировали незаконный киоск в районе Площади победы и улицы Космонавтов.