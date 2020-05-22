Согласно предварительному анализу, около 5% жителей Великобритании имеют антитела к коронавирусу, в Лондоне иммунитет есть у 17% жителей.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.

По его словам, правительство провело исследование распространения коронавируса среди населения, которое показало, что около 17% жителей Лондона и 5% или выше жителей других регионов страны получили положительный результат на наличие антител к коронавирусу.

Хэнкок подчеркнул, чтобы оценить истинные масштабы пандемии необходимо запустить масштабное тестирование на антитела.

Британское правительство уже заключило контракт с фармацевтическими компаниями Roche и Abbott на поставку 10 млн тестов на антитела.

С начала пандемии в Британии COVID-19 заболели более 250 тысяч человек, число умерших превысило 36 тысяч. Всего на коронавирус проверили более 2 млн британцев.

Напомним, 18 мая был подписан указ о введении ИФА-тестирования на выявление коронавирусной болезни и антител к ней в Украине.