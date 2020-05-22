Итальянские медики выяснили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, может привести к воспалению щитовидной железы.

Об этом пишет журнал «Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism».

В статье медики описывают случай подострого тиреоидита, или, как его называют еще - воспаления щитовидной железы, у 18-летней девушки, которая переболела коронавирусом. Рассказывается, что она заразилась COVID-19 от отца. У нее наблюдались симптомы средней тяжести - насморк и кашель, но уже через несколько дней девушка была здорова.

Тем не менее, через короткое время она пожаловалась на ухудшение самочувствия. У нее возникли другие симптомы: повысилась температура, появились боли в шее, при осмотре отмечалось учащенное сердцебиение, болезненная и увеличенная щитовидная железа. Тогда ей поставили диагноз подострый тиреоидит.

— Мы описали первый случай развития подострого тиреоидита, возникшего после COVID-19. Медикам следует знать, что коронавирусная инфекция может проявлять себя и таким образом, — сказал по данному поводу профессор Франческо Латрофа.

По словами ученых, пациентка, у которой обнаружили новый побочный эффект коронавирусной инфекции, не имела до заболевания COVID-19 проблем с щитовидной железой. Они констатируют, что «существует реальный риск проникновения коронавируса SARS-CoV-2 из легких в щитовидную железу».

Также специалисты отметили, что во время вспышки коронавируса SARS-CoVв 2002-2003 годах при вскрытии у некоторых пациентов тоже обнаруживалось воспаление щитовидной железы.

Напомним, в нескольких европейских странах, в частности в Германии, зафиксирована чрезвычайно тяжелая болезнь, которая поражает детей. Ее связывают с заражением коронавирусом.