Очередной специальный авиарейс эвакуировал из Франции в Украину еще 170 граждан. Рейс Париж-Киев выполнила компания «Международные авиалинии Украины».

Об этом сообщается на Facebook-странице консульсько-правового отдела Посольства Украины во Франции.

Самолет отправился из парижского аэропорта 21 мая. Всего, по данным ведомства, благодаря работе консулов украинского посольства были подготовлены 17 таких рейсов.

— Всего с начала эпидемии COVID19 спецрейсами SkyUp Airlines и Fly UIA из Франции в Украину вернулись 4194 украинца, — резюмировали в дипломатическом учреждении.

Напомним, в Украину за сутки, 18 мая, спецрейсами вернулось почти 400 граждан, аэропорт «Борисполь» принял 3 пассажирских специальных авиарейсы из Казахстана, Германии и Италии.