Бойцы Вооруженных сил Украины на передовой на Донбассе записали видеоролик ко Дню вышиванки, в котором зачитали стихотворение.

Ролик опубликован на YouTube-канале информационного агентства Министерства обороны «АрмияInform».

На видео украинские воины на фоне танков и служебных машин стоят в национальной одежде и зачитывают по строчке стихотворение на украинском языке о вышиванке. Автором строк является Татьяна Строкач.

Вишиванка — Вкраїна і доля.

В ній не лише барвиста краса.

В ній боролися предки за волю

І відходили на небеса.

Жито жали і хліб випікали,

І у парі ішли під вінець.

В ній дітей своїх благасловляли

Батько й мати, від щирих сердець.

Вишиванко моя, вишиванко,

Ти- як пісня, у серці моїм.

Одягну тебе в будні і свята,

Щоб любов поселилася в нім.

Также, Минобороны опубликовало видео флешмоба ко Дню вышиванки. Военнослужащие передают друг другу «эстафету по переодеванию» из формы в вышиванки.

Ранее сообщалось, что украинские полярники со станции «Академик Вернадский» поздравили Украину с Днем вышиванки.