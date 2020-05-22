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Бойцы Вооруженных сил Украины на передовой на Донбассе записали видеоролик ко Дню вышиванки, в котором зачитали стихотворение.
Ролик опубликован на YouTube-канале информационного агентства Министерства обороны «АрмияInform».
На видео украинские воины на фоне танков и служебных машин стоят в национальной одежде и зачитывают по строчке стихотворение на украинском языке о вышиванке. Автором строк является Татьяна Строкач.
Вишиванка — Вкраїна і доля.
В ній не лише барвиста краса.
В ній боролися предки за волю
І відходили на небеса.
Жито жали і хліб випікали,
І у парі ішли під вінець.
В ній дітей своїх благасловляли
Батько й мати, від щирих сердець.
Вишиванко моя, вишиванко,
Ти- як пісня, у серці моїм.
Одягну тебе в будні і свята,
Щоб любов поселилася в нім.
Также, Минобороны опубликовало видео флешмоба ко Дню вышиванки. Военнослужащие передают друг другу «эстафету по переодеванию» из формы в вышиванки.
Ранее сообщалось, что украинские полярники со станции «Академик Вернадский» поздравили Украину с Днем вышиванки.
Бойцы Вооруженных сил Украины на передовой на Донбассе записали видеоролик ко Дню вышиванки, в котором зачитали стихотворение.
Ролик опубликован на YouTube-канале информационного агентства Министерства обороны «АрмияInform».
На видео украинские воины на фоне танков и служебных машин стоят в национальной одежде и зачитывают по строчке стихотворение на украинском языке о вышиванке. Автором строк является Татьяна Строкач.
Вишиванка — Вкраїна і доля.
В ній не лише барвиста краса.
В ній боролися предки за волю
І відходили на небеса.
Жито жали і хліб випікали,
І у парі ішли під вінець.
В ній дітей своїх благасловляли
Батько й мати, від щирих сердець.
Вишиванко моя, вишиванко,
Ти- як пісня, у серці моїм.
Одягну тебе в будні і свята,
Щоб любов поселилася в нім.
Также, Минобороны опубликовало видео флешмоба ко Дню вышиванки. Военнослужащие передают друг другу «эстафету по переодеванию» из формы в вышиванки.
Ранее сообщалось, что украинские полярники со станции «Академик Вернадский» поздравили Украину с Днем вышиванки.