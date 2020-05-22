На Львовщине за сутки зафиксировали 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 31 человек заболел во Львове, еще 34 жители области.

Об этом сообщают в пресс-службе Львовского горсовета.

Всего во Львове и Львовской области подтверждено 1240 случаев инфицирования коронавируса, из них 33 - летальные, 250 человек выздоровели.

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4536 человек, госпитализированы - 577, на амбулаторном лечении - 3959 человек, выписаны - 411 человек. Сейчас в больнице находится 174 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппарате ИВЛ - 4 человека.

Как сообщили в Львовской ОГА, за предыдущие сутки были госпитализированы с подозрением на коронавирус 53 человека, направлено на самоизоляцию 25 человек, находятся в стационарах 404 больных: 174 человека госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу, 57 - в Центре легочного здоровья, 63 человека находится в 8 городской клинической больнице, 40 человек в 1 городской клинической больнице, 62 человека в госпитале ветеранов войны и репрессированных, 16 в Стрыйской городской больнице, 5 человек в Каменко-Бугской больнице, 4 человека в Стебницкой городской больнице, 2 человека в Сокальской ЦРБ. 30 человек находятся на лечении в отделении реанимации, 12 - на аппарате ИВЛ.

Напомним, в Николаевской области состоянием на 10:00 21 мая зафиксировали 3 новых случая коронавирусной инфекции.