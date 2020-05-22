В России за сутки умерло рекордное количество людей от коронавирусной инфекции — 150 человек. Всего в России с начала пандемии там умерли 3 тысячи 249 человек из COVID-19.

Об этом сообщает правительственный оперативный штаб.

С момента начала распространения вируса в России выздоровели 99 тысяч 825 людей, болевших коронавирусной инфекцией.

За сутки выявлено 8 тысяч 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни.

Итого в стране зарегистрировано 326 тысяч 448 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста в пятницу составил +2,8%, этот показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.

Отметим, что Россия по числу инфицированных находится на втором месте в мире, после США, где заболели более полутора миллиона человек.

Напомним, сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено.