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В России за сутки умерло рекордное количество людей от коронавирусной инфекции — 150 человек. Всего в России с начала пандемии там умерли 3 тысячи 249 человек из COVID-19.
Об этом сообщает правительственный оперативный штаб.
С момента начала распространения вируса в России выздоровели 99 тысяч 825 людей, болевших коронавирусной инфекцией.
За сутки выявлено 8 тысяч 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни.
Итого в стране зарегистрировано 326 тысяч 448 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста в пятницу составил +2,8%, этот показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.
Отметим, что Россия по числу инфицированных находится на втором месте в мире, после США, где заболели более полутора миллиона человек.
Напомним, сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено.
В России за сутки умерло рекордное количество людей от коронавирусной инфекции — 150 человек. Всего в России с начала пандемии там умерли 3 тысячи 249 человек из COVID-19.
Об этом сообщает правительственный оперативный штаб.
С момента начала распространения вируса в России выздоровели 99 тысяч 825 людей, болевших коронавирусной инфекцией.
За сутки выявлено 8 тысяч 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни.
Итого в стране зарегистрировано 326 тысяч 448 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста в пятницу составил +2,8%, этот показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.
Отметим, что Россия по числу инфицированных находится на втором месте в мире, после США, где заболели более полутора миллиона человек.
Напомним, сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено.