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В связи с постепенным смягчением карантина Православная церковь Украины с 22 мая постепенно восстанавливает богослужение с участием прихожан в регионах, где улучшается эпидемиологическая ситуация.
Об этом сообщает пресс служба ПЦУ.
Там отметили, что во время пребывания в храмах нужно будет придерживаться карантинных требований.
Перед тем, как пойти на богослужение, людям следует измерить температуру. Богослужения в храмах разрешено при условии участия не более одного человека на 10 квадратных метров площади. Если храм уже заполнен, другие верующие могут участвовать в богослужении на его территории с соблюдением социальной дистанции.
Священнослужителей просят предварительно обозначить места для удобства и безопасности верующих и по возможности расположить на улице средства трансляции. Причастие будет, как и раньше, подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым таинством как священник, так и верующие должныпродезинфицировать руки.
Всех священнослужителей ПЦУ призывает соблюдать нормы социальной дистанции как внутри, так и на улице, совершать богослужения согласно всем мерами безопасности, в частности обеспечить храмы антисептиками и масками.
Напомни, в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.
В связи с постепенным смягчением карантина Православная церковь Украины с 22 мая постепенно восстанавливает богослужение с участием прихожан в регионах, где улучшается эпидемиологическая ситуация.
Об этом сообщает пресс служба ПЦУ.
Там отметили, что во время пребывания в храмах нужно будет придерживаться карантинных требований.
Перед тем, как пойти на богослужение, людям следует измерить температуру. Богослужения в храмах разрешено при условии участия не более одного человека на 10 квадратных метров площади. Если храм уже заполнен, другие верующие могут участвовать в богослужении на его территории с соблюдением социальной дистанции.
Священнослужителей просят предварительно обозначить места для удобства и безопасности верующих и по возможности расположить на улице средства трансляции. Причастие будет, как и раньше, подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым таинством как священник, так и верующие должныпродезинфицировать руки.
Всех священнослужителей ПЦУ призывает соблюдать нормы социальной дистанции как внутри, так и на улице, совершать богослужения согласно всем мерами безопасности, в частности обеспечить храмы антисептиками и масками.
Напомни, в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.