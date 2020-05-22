В связи с постепенным смягчением карантина Православная церковь Украины с 22 мая постепенно восстанавливает богослужение с участием прихожан в регионах, где улучшается эпидемиологическая ситуация.

Об этом сообщает пресс служба ПЦУ.

Там отметили, что во время пребывания в храмах нужно будет придерживаться карантинных требований.

Перед тем, как пойти на богослужение, людям следует измерить температуру. Богослужения в храмах разрешено при условии участия не более одного человека на 10 квадратных метров площади. Если храм уже заполнен, другие верующие могут участвовать в богослужении на его территории с соблюдением социальной дистанции.

Священнослужителей просят предварительно обозначить места для удобства и безопасности верующих и по возможности расположить на улице средства трансляции. Причастие будет, как и раньше, подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым таинством как священник, так и верующие должныпродезинфицировать руки.

Всех священнослужителей ПЦУ призывает соблюдать нормы социальной дистанции как внутри, так и на улице, совершать богослужения согласно всем мерами безопасности, в частности обеспечить храмы антисептиками и масками.

Напомни, в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.