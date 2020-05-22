В Министерстве здравоохранения утвердили правила, по которым с 25 мая могут работать детские сады.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Документ вступает в силу с 25 мая. Как будут работать сады:

— перед началом смены нужно измерять температуру всем работникам учреждения;

— температуру детей измерять на входе и каждые 4:00 в саду. Если у ребенка температура тела на начальном скрининге более 37,2 ° C - его не допускают в заведение. Если повышенную температуру обнаружили впоследствии - ребенка должны изолировать, но так, чтобы не допустить тревожности, и сообщить родителям и медработников;

— на входе в садик должен быть антисептик. Дети могут использовать антисептик только под присмотром воспитателей;

— утренний прием ребенка в детсад работник проводит за пределами здания - на территории заведения;

— родители должны быть в масках или респираторах. Ожидания на территории заведения должно быть ограничено;

— в игровой форме воспитатели должны учить детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.

На период карантина в детском саду запрещается:

— использовать многоразовые (тканевые полотенца);

— использовать мягкие игрушки;

— использовать ковры с длинным ворсом;

— находиться в уличной обуви в помещении;

— проводить массовых мероприятий с участием детей с более одной группы;

— проводить родительские собрания, кроме дистанционного.

Кроме того, в детском саду должно быть жидкое мыло, бумажные полотенца, антисептики, а работников заведения должны обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Также на время от работы должны отстранить пожилых людей, которые есть в группе риска инфицирования коронавирусом.

Напомним, открытие детских садов в Николаеве планируется на 1 июня 2020 года.