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В Министерстве здравоохранения утвердили правила, по которым с 25 мая могут работать детские сады.
Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Документ вступает в силу с 25 мая. Как будут работать сады:
— перед началом смены нужно измерять температуру всем работникам учреждения;
— температуру детей измерять на входе и каждые 4:00 в саду. Если у ребенка температура тела на начальном скрининге более 37,2 ° C - его не допускают в заведение. Если повышенную температуру обнаружили впоследствии - ребенка должны изолировать, но так, чтобы не допустить тревожности, и сообщить родителям и медработников;
— на входе в садик должен быть антисептик. Дети могут использовать антисептик только под присмотром воспитателей;
— утренний прием ребенка в детсад работник проводит за пределами здания - на территории заведения;
— родители должны быть в масках или респираторах. Ожидания на территории заведения должно быть ограничено;
— в игровой форме воспитатели должны учить детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.
На период карантина в детском саду запрещается:
— использовать многоразовые (тканевые полотенца);
— использовать мягкие игрушки;
— использовать ковры с длинным ворсом;
— находиться в уличной обуви в помещении;
— проводить массовых мероприятий с участием детей с более одной группы;
— проводить родительские собрания, кроме дистанционного.
Кроме того, в детском саду должно быть жидкое мыло, бумажные полотенца, антисептики, а работников заведения должны обеспечить средствами индивидуальной защиты.
Также на время от работы должны отстранить пожилых людей, которые есть в группе риска инфицирования коронавирусом.
Напомним, открытие детских садов в Николаеве планируется на 1 июня 2020 года.
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В Министерстве здравоохранения утвердили правила, по которым с 25 мая могут работать детские сады.
Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Документ вступает в силу с 25 мая. Как будут работать сады:
— перед началом смены нужно измерять температуру всем работникам учреждения;
— температуру детей измерять на входе и каждые 4:00 в саду. Если у ребенка температура тела на начальном скрининге более 37,2 ° C - его не допускают в заведение. Если повышенную температуру обнаружили впоследствии - ребенка должны изолировать, но так, чтобы не допустить тревожности, и сообщить родителям и медработников;
— на входе в садик должен быть антисептик. Дети могут использовать антисептик только под присмотром воспитателей;
— утренний прием ребенка в детсад работник проводит за пределами здания - на территории заведения;
— родители должны быть в масках или респираторах. Ожидания на территории заведения должно быть ограничено;
— в игровой форме воспитатели должны учить детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.
На период карантина в детском саду запрещается:
— использовать многоразовые (тканевые полотенца);
— использовать мягкие игрушки;
— использовать ковры с длинным ворсом;
— находиться в уличной обуви в помещении;
— проводить массовых мероприятий с участием детей с более одной группы;
— проводить родительские собрания, кроме дистанционного.
Кроме того, в детском саду должно быть жидкое мыло, бумажные полотенца, антисептики, а работников заведения должны обеспечить средствами индивидуальной защиты.
Также на время от работы должны отстранить пожилых людей, которые есть в группе риска инфицирования коронавирусом.
Напомним, открытие детских садов в Николаеве планируется на 1 июня 2020 года.