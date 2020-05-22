Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что карантин во Львовской области решили продлить до 29 мая.

Об этом глава ОГА сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам динамика заболеваемости на COVID-19 не способствует послаблению или снятию карантинных мероприятий в регионе.

— Соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по ЧС и ТЭБ. Во Львовской области уже несколько недель фиксируют ухудшение эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Слишком рано говорить о существенном послаблении карантина в области, ведь нашим первоочередным заданием является сохранение жизней и здоровья жителей региона, - написал Максим Козицкий.

Как сообщалось ранее, на Львовщине за сутки зафиксировали 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 31 человек заболел во Львове, еще 34 жители области.

