|Скорость ветра:
|1.4 м/с
|Восход солнца:
|05:07
|Заход солнца:
|20:30
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|04:59
|Заход солнца:
|20:50
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
В Германии вирусологи из университета немецкого города Ульм впервые обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в грудном молоке. В исследовании, проходившем совместно с департаментом здравоохранения округа Хайденхайм, участвовали две кормящие грудью женщины с положительным тестом на коронавирус.
Об этом сообщается на сайте университета в пятницу, 22 мая,передает DW.
После родов женщины находились вместе в одной палате, там же были и новорожденные. В первые несколько дней у одной из женщин появились симптомы коронавируса, после чего она и ее малыш были изолированы.
У второй женщины симптомы появились только после выписки из больницы. Оба ребенка также заболели.
Исследователи обнаружили коронавирус в молоке только у второй женщины, при этом через 14 дней мама и ребенок были снова здоровы, и вируса в грудном молоке больше не было.
Все время болезни женщина, у которой в молоке обнаружили вирус, носила медицинскую маску, а также дезинфицировала руки, грудь и все необходимые принадлежности, когда ухаживала за ребенком. Тем не менее не ясно, заразился ли он через грудное молоко или же иным путем.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах домашняя собака и три кошки выработали антитела к новому коронавирусу, это означает, что они уже переболели COVID-19.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
В Германии вирусологи из университета немецкого города Ульм впервые обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в грудном молоке. В исследовании, проходившем совместно с департаментом здравоохранения округа Хайденхайм, участвовали две кормящие грудью женщины с положительным тестом на коронавирус.
Об этом сообщается на сайте университета в пятницу, 22 мая,передает DW.
После родов женщины находились вместе в одной палате, там же были и новорожденные. В первые несколько дней у одной из женщин появились симптомы коронавируса, после чего она и ее малыш были изолированы.
У второй женщины симптомы появились только после выписки из больницы. Оба ребенка также заболели.
Исследователи обнаружили коронавирус в молоке только у второй женщины, при этом через 14 дней мама и ребенок были снова здоровы, и вируса в грудном молоке больше не было.
Все время болезни женщина, у которой в молоке обнаружили вирус, носила медицинскую маску, а также дезинфицировала руки, грудь и все необходимые принадлежности, когда ухаживала за ребенком. Тем не менее не ясно, заразился ли он через грудное молоко или же иным путем.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах домашняя собака и три кошки выработали антитела к новому коронавирусу, это означает, что они уже переболели COVID-19.