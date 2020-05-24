Главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова рассказала подробности о справке для ребёнка, которая необходима для посещения садика.

Об этом она заявила в своём видеообращении.

Как известно, в случае открытия детских садов после снятия карантина персонал и воспитанники должны будут иметь справку об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом.

По словам главврача, данная справка нужна для подтверждения, что у ребёнка не было контактов с инфекционными больными в то время, пока садики были закрыты, и по её мнению семейному врачу «не составит труда» выписать её.

— По поводу детских садов. Прозвучало, что нужны будут какие-то справки. Люди растеряны. Никто не слышит где их брать и что это за справки. Любая инфекция, будь то коронавирус, ветрянка, корь и так далее, если ребёнок не посещал сад долгое время, а у нас все сады были закрыты, детские садики требуют справки, что ребёнок вне карантина. Это старая форма, которая принята, понятна медикам семейным, это понятно родителям, они все знают, где брать такую справку. Эта справочка дом вне карантина и означает, что у ребёнка не было контактов с инфекционными больными. Абсолютное не составит труда семейному врачу выписать такую справку, а мамочке, которая ведёт ребёнка в садик, получить её. Я уверена, что не будет платных справок. Семейный врач без труда выдаст такую справку, - отметила Светлана Федорова.

Напомним, что ранее Светлана Федорова рассказала, что все больные коронавирусом в Николаеве имеют «позитивную динамику» выздоровления.