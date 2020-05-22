В случае открытия детских садов после снятия карантина персонал и воспитанники должны будут иметь справку об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом.

Об этом во время видеоселекторного совещания в Николаевской облгосадминистрации рассказал начальник штаба по противодействию COVID-19 Александр Игнатенков, передает пресс-служба ОГА.

«В случае открытия детских садов после снятия карантина как персоналу, так и детям необходимо иметь справку, в которой указано, что ребенок или работник детского учреждения на момент получения справки не был в контакте с инфекционными больными», — говорится в сообщении.

Также замглавы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли обратился к присутствующим на совещании руководителям районов, городов и ОТГ с просьбой не тратить напрасно время, а использовать текущую неделю для подготовки к открытию детских садов.

Напомним, замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли сообщил, что на этой неделе карантин в области ослаблен не будет, поскольку ситуация в регионе не соответствует критериям Минздрава.

Одним из таких критериев является среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа. Оно должно составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней. На Николаевщине показатель равен 8,96.

Ранее сообщалось, что в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.

В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в городе стоит ослабить карантин, как это планировалось по всей стране, несмотря на то, что Министерство здравоохранения заявило о неготовности региона.