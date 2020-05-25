Возможность проведения концертов в Украине в Министерстве здравоохранения рассмотрят ближе к 22 июня. Сейчас их проведение невозможно.

Об этом на брифинге сказал глава Минздрава Максим Степанов, передает Громадське.

На вопрос о том, могут ли в Украине позволить провести концерт, который запланирован на 13 июня, Степанов ответил, что это невозможно.

— Мы сможем об этом говорить ближе к 22 июня — как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях, — рассказал министр.

Напомним, Кабинет министров Украины опубликовал постановление о продлении карантина до 22 июня с ослаблениями.