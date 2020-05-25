Мэр Берлина Михаэль Мюллер предложил лечить пациентов с коронавирусом из Москвы в клиниках немецкой столицы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Мюллер рассказал, что вместе с клиникой Charite берлинские власти предложили помощь Италии и в результате клиника приняла пациентов из Франции.

— Мы хотим помогать дальше, если наши больницы имеют такую возможность. Я отправил такое предложение также нашему городу-партнеру Москве, — сказал Мюллер в интервью Tagesspiegel, опубликованном в воскресенье.

По его словам, сейчас ответа от Москвы не было. По последним данным в РФ подтверждено более 350 000 случаев заражения коронавирусом и 3633 смертей. Россия занимает третье место по количеству случаев в мире после Соединенных Штатов и Бразилии.