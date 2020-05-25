Печерский райсуд продлил до 1 июля меру пресечения в виде содержания под стражей для Алексея Левина (Москаленко), который подозревается в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу его адвокат Игорь Мокин.

«Печерский райсуд продлил арест Алексея Левина до 1 июля без возможности внесения залога», — сказал он.

Адвокат добавил, что защита Алексея Левина планирует обжаловать данное решение суда.

Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.