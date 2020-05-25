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Печерский райсуд продлил до 1 июля меру пресечения в виде содержания под стражей для Алексея Левина (Москаленко), который подозревается в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщил в комментарии Укринформу его адвокат Игорь Мокин.
«Печерский райсуд продлил арест Алексея Левина до 1 июля без возможности внесения залога», — сказал он.
Адвокат добавил, что защита Алексея Левина планирует обжаловать данное решение суда.
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.
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Печерский райсуд продлил до 1 июля меру пресечения в виде содержания под стражей для Алексея Левина (Москаленко), который подозревается в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщил в комментарии Укринформу его адвокат Игорь Мокин.
«Печерский райсуд продлил арест Алексея Левина до 1 июля без возможности внесения залога», — сказал он.
Адвокат добавил, что защита Алексея Левина планирует обжаловать данное решение суда.
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.