В Польшу чартерным авиарейсом самолета МАУ в воскресенье доставлены 178 трудовых мигрантов из Украины. По состоянию на сейчас они проходят 14-дневную обсервацию приблизительно в 10 местах в различных регионах страны.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

— После приземления самолета 178 украинских трудовых мигрантов перевезены автобусами в приблизительно 10 мест для проведения 14-дневного карантина, — заявил Томаш Богдевич.

Он добавил, что 40% человек прилетели на работу в Польшу впервые.

Со всеми подписаны долгосрочные соглашения, и у них будет медицинское страхование.

По его словам, для пассажиров этого рейса перелет был бесплатным.

Он отметил, что эти люди будут работать, в частности, в потребительской и логистической сферах.

В то же время генеральный директор Gremi Personal отметил, что компания проанализирует первый авиарейс, чтобы определить, нужны ли будут следующие.

— Организация этого первого полета была достаточно сложным логистическим делом, поскольку нужно было подготовить много документов как с украинской, так и польской стороны, заполнить самолет пассажирами в соответствующее время, — констатировал Томаш Богдевич.

Он добавил, что заинтересованность в этом рейсе была значительной, а в резервном списке на него находились еще более 70 человек.

Руководитель компании по трудоустройству отметил, что сейчас немного изменилась ситуация в наземном движении – открыт пеший пункт пропуска «Шегини-Медика». Следовательно, значительную часть трудовых мигрантов можно перевезти к месту работы от украинско-польской границы автотранспортом.

Напомним, ранее в Австрию вылетели 200 украинских рабочих чартером латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines.