Для безработных украинцев создадут 2,5 тысячи рабочих мест в лесной отрасли, людей будут привлекать к работе в государственной лесной охране.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

По словам Андрея Заблоцкого почти две тысячи новых рабочих мест планируется привлечь в штат государственной лесной охраны. Плюс есть необходимость создать 10 лесопожарных участков в Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях. А это еще около 500 новых сотрудников.

— Для лесоводов наступила горячая пора - как в прямом, так и переносном смысле. По прогнозам лето будет очень жарким, значит постоянно держаться высокий класс пожарной опасности, - отметил Андрей Заблоцкий.

Отметим, состоянием на 11 мая по информации Государственного центра занятости, в мае во время карантинных ограничениях в Украине зарегистрировались 140 тысяч новых безработных.