|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:33
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:54
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Для безработных украинцев создадут 2,5 тысячи рабочих мест в лесной отрасли, людей будут привлекать к работе в государственной лесной охране.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.
По словам Андрея Заблоцкого почти две тысячи новых рабочих мест планируется привлечь в штат государственной лесной охраны. Плюс есть необходимость создать 10 лесопожарных участков в Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях. А это еще около 500 новых сотрудников.
— Для лесоводов наступила горячая пора - как в прямом, так и переносном смысле. По прогнозам лето будет очень жарким, значит постоянно держаться высокий класс пожарной опасности, - отметил Андрей Заблоцкий.
Отметим, состоянием на 11 мая по информации Государственного центра занятости, в мае во время карантинных ограничениях в Украине зарегистрировались 140 тысяч новых безработных.
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Для безработных украинцев создадут 2,5 тысячи рабочих мест в лесной отрасли, людей будут привлекать к работе в государственной лесной охране.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.
По словам Андрея Заблоцкого почти две тысячи новых рабочих мест планируется привлечь в штат государственной лесной охраны. Плюс есть необходимость создать 10 лесопожарных участков в Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях. А это еще около 500 новых сотрудников.
— Для лесоводов наступила горячая пора - как в прямом, так и переносном смысле. По прогнозам лето будет очень жарким, значит постоянно держаться высокий класс пожарной опасности, - отметил Андрей Заблоцкий.
Отметим, состоянием на 11 мая по информации Государственного центра занятости, в мае во время карантинных ограничениях в Украине зарегистрировались 140 тысяч новых безработных.