С сегодняшнего дня Чехия открывает пограничные пункты на границах с Австрией и Германией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Но въехать в страну смогут только граждане Чехии, иностранцы, имеющие вид на жительство, а также студенты стран ЕС и лица, совершающих деловые поездки.

У въезжающих в Чехию должен быть при себе документ, подтверждающий отсутствие коронавируса нового типа, в ином случае они будут обязаны провести две недели на карантине.

Со среды Чехия открывает границу со Словакией, однако граждан каждой из этих стран будут пускать только с условием, что срок их поездки не будет превышать 48 часов, а затем они вернутся домой.

С понедельника в Чехии начался новый этап снятия карантинных ограничений, разрешены массовые мероприятия, открываются бары, рестораны, кафе и отели. Жители страны обязаны носить маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, а также в других местах, где социальная дистанция составляет менее 2 метров.

Чехия частично сняла ограничения на поездки для своих граждан за рубеж 14 апреля. Люди могут покинуть страну по семейным обстоятельствам или поехать в командировку. При этом если срок их пребывания за рубежом составляет более 24 часов, то они обязаны соблюдать двухнедельный карантин по возвращении в страну.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроют границы между своими странами, и разрешат свободное перемещение жителей трех стран.