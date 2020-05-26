Об этом сообщает Громадське.

Пользователи могут установить напоминания о том, в котором часу им нужно лечь спать. Новая функция будет работать как будильник, который можно отложить.

Пользователи смогут остановить видео, выключить телефон и лечь спать или отложить напоминание о сне до конца видео.

Поставить напоминание о сне можно в настройках к учетной записи.

Напомним, что компания Google опубликовала правила, запрещающие распространять на видеохостинге YouTube недостоверную медицинскую информацию о COVID-19.