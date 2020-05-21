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Компания Google опубликовала правила, запрещающие распространять на видеохостинге YouTube недостоверную медицинскую информацию о COVID-19.
Об этом сообщает Google.support.
– Контент с ложной медицинской информацией, противоречащий официальным сведениям о COVID-19, которые распространяет Всемирная организация здравоохранения и местные органы здравоохранения, запрещен на YouTube.
В частности, запрещено публиковать на YouTube:
В Google добавили, что если контент на YouTube нарушает эти правила, то его изымают и отправляют соответствующее электронное письмо.
Если пользователь впервые нарушил правила сообщества, то он получит предупреждение. После трех предупреждений канал закроют.
Напомним, из-за обманчивой практики раскрытия персональных данных пользователей Facebook выплатит в Канаде 9,5 миллионов долларов штрафа (около 7 миллионов долларов США).
Компания Google опубликовала правила, запрещающие распространять на видеохостинге YouTube недостоверную медицинскую информацию о COVID-19.
Об этом сообщает Google.support.
– Контент с ложной медицинской информацией, противоречащий официальным сведениям о COVID-19, которые распространяет Всемирная организация здравоохранения и местные органы здравоохранения, запрещен на YouTube.
В частности, запрещено публиковать на YouTube:
В Google добавили, что если контент на YouTube нарушает эти правила, то его изымают и отправляют соответствующее электронное письмо.
Если пользователь впервые нарушил правила сообщества, то он получит предупреждение. После трех предупреждений канал закроют.
Напомним, из-за обманчивой практики раскрытия персональных данных пользователей Facebook выплатит в Канаде 9,5 миллионов долларов штрафа (около 7 миллионов долларов США).