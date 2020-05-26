Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное сообщение в Украине запустят уже на этой неделе, а не 1 июня, как анонсировалось ранее.

Об этом Владислав Криклий рассказал в эфире Сніданок з 1+1.

По его словам первыми запустят пригородные электрички, после поезда дальнего следования - скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на Юг, где эпидемиологическая ситуация не сложная.

Также поезда поедут за границу. Ими украинцы смогут возвращаться домой, а поэтому не надо будет уже ждать эвакуационные авиарейсы и переплачивать за билеты огромные деньги.

Ежедневно в каждой области собирается комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и смотрит на свежие показатели заболеваемости. После этого принимает решение. Там, где ситуация в пределах нормы - карантин ослабляют и пускают транспорт. Там, где ситуация этого не позволяет, поезда, а также автобусы ездить пока не будут.

— Делать высадку можно, а подбирать пассажиров - по логике принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни, - подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты. Цены на них поднимать не будут. Впрочем, они все равно подорожают. Дело в том, что начинается горячая летняя пора. В это время повышенный спрос на билеты, как и каждый год, с июня и вплоть до 31 августа билеты продают с коэффициентом - плюс 7%.

Как сообщалось ранее, в Министерстве инфраструктуры представили план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения.