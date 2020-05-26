В Николаеве демонтировали незаконный киоск, который предприниматель за выходные установил на берегу реки напротив дома № 52 по улице Лазурной.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Киоск демонтировали сотрудники отдела контроля и надзора за благоустройством департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета в понедельник, 25 мая.

— Эта ситуация напоминает сюжет фильма «Тупой и еще тупее». На этом месте уже была подобная постройка, которую убирали. Снова устанавливали в выходные с расчетом на то, что службы не работают. Кстати, если вы видите, что в выходной день кто-то устанавливает киоск, то вызывайте полицию, звоните в «102». Они могут проверить документы, остановить работы, - сказал директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, что в Николаеве в микрорайоне Намыв на пляже у реки, где недавно установили детскую площадку в рамках «Общественного бюджета», вместо «наливайки» начали строить МАФ.