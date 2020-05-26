Следователи полиции Житомирской области назначили по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз. Правоохранители уже провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков свидетелей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно выводам экспертов, причиной смерти семерых человек стали дробовые ранения с повреждением внутренних органов.

— Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших, до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других, - рассказал начальник полиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Как отметили правоохранители, на данный момент среди опрошенных, как родственники, так и жители села, в котором произошло преступление. Для расследования данного дела в полиции Житомирской области создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.