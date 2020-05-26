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Следователи полиции Житомирской области назначили по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз. Правоохранители уже провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков свидетелей.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно выводам экспертов, причиной смерти семерых человек стали дробовые ранения с повреждением внутренних органов.
— Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших, до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других, - рассказал начальник полиции в Житомирской области Сергей Крупей.
Как отметили правоохранители, на данный момент среди опрошенных, как родственники, так и жители села, в котором произошло преступление. Для расследования данного дела в полиции Житомирской области создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.
Напомним, что о случившемся убийстве стало известно в пятницу утром.
Как известно, на рыбалку приехала компания старых друзей-киевлян, которые на этом пруду собирались уже не раз. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда.
После распития спиртных напитков 6 мужчин легли спать в сарае на берегу, а двое остались пить с арендатором.
Затем арендатор, который является профессиональным охотником, из-за внезапной неприязни начал расстреливать приезжих из своего охотничьего ружья.
Сначала он убил двух остававшихся рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых, которые пошли спать. В целом он успел убить семерых.
Один мужчина, услышав выстрелы, успел убежать в лес, добраться до деревни и вызвать полицию.
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Следователи полиции Житомирской области назначили по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз. Правоохранители уже провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков свидетелей.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно выводам экспертов, причиной смерти семерых человек стали дробовые ранения с повреждением внутренних органов.
— Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших, до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других, - рассказал начальник полиции в Житомирской области Сергей Крупей.
Как отметили правоохранители, на данный момент среди опрошенных, как родственники, так и жители села, в котором произошло преступление. Для расследования данного дела в полиции Житомирской области создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.
Напомним, что о случившемся убийстве стало известно в пятницу утром.
Как известно, на рыбалку приехала компания старых друзей-киевлян, которые на этом пруду собирались уже не раз. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда.
После распития спиртных напитков 6 мужчин легли спать в сарае на берегу, а двое остались пить с арендатором.
Затем арендатор, который является профессиональным охотником, из-за внезапной неприязни начал расстреливать приезжих из своего охотничьего ружья.
Сначала он убил двух остававшихся рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых, которые пошли спать. В целом он успел убить семерых.
Один мужчина, услышав выстрелы, успел убежать в лес, добраться до деревни и вызвать полицию.