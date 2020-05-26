В Ивано-Франковске методом ПЦР-диагностики начали тестировать на коронавирус всех новорожденных.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко на еженедельном оперативном совещании у городского головы, сообщает Суспільне.

В частности, уже протестировали 12 новорожденных. Все они имели отрицательный результат.

— По состоянию на 25 мая у 54 детей, которым оказывали медицинскую помощь, было подозрение на коронавирус. У четырех подтвердился положительный результат. Эти дети лечились в областной клинической инфекционной больнице, - рассказала Мария Бойко.

Самый маленький житель Ивано-Франковска, который заболел коронавирусной инфекцией - в возрасте от одного до двух лет. Этот ребенок выздоровел.

— К сожалению, самая старшая пациентка, кс положительным результатом COVID-19, это 91-летняя женщина. Она умерла, - говорит начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что проведение массового тестирования на коронавирус людей, у которых нет симптомов, не даст необходимых результатов, но создаст обманчивое чувство безопасности.

