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В Николаеве, сегодня, 26 мая до конца дня синоптики обещают дожди с грозами.
Как сообщают в Николаевском областном Гидрометеорологическом центре, до конца месяца погода в Николаеве будет дождливой.
— Под влиянием циклона будут выпадать дожди различной интенсивности, возможны грозы. Дожди будут способствовать насыщению влагой верхних слоев земли. Ночная температура будет держаться около +10°, дневная около +20°. Ветер будет преобладать северного направления, умеренный, — сообщили в Гидрометцентре.
По информации департамента ЖКХ, в ближайшие 1-2 часа, ожидается гроза, такая погода продержится до конца суток 26 мая.
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В Николаеве, сегодня, 26 мая до конца дня синоптики обещают дожди с грозами.
Как сообщают в Николаевском областном Гидрометеорологическом центре, до конца месяца погода в Николаеве будет дождливой.
— Под влиянием циклона будут выпадать дожди различной интенсивности, возможны грозы. Дожди будут способствовать насыщению влагой верхних слоев земли. Ночная температура будет держаться около +10°, дневная около +20°. Ветер будет преобладать северного направления, умеренный, — сообщили в Гидрометцентре.
По информации департамента ЖКХ, в ближайшие 1-2 часа, ожидается гроза, такая погода продержится до конца суток 26 мая.