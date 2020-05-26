Больше половины подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 возникли в местах с температурой воздуха от 5 до 15 градусов по Цельсию.

Об этом говорится в статье китайских ученых из Ланьчжоуского университета, опубликованной в журнале Science of the Total Environment, сообщает Синьхуа.

Взаимосвязь между ежедневно подтвержденными случаями COVID-19 и метеорологическими условиями, включая температуру и влажность, была изучена на основе данных о приблизительно 3,75 миллиона подтвержденных в мире случаях COVID-19 в 185 странах и регионах с 21 января по 6 мая.

Ученые обнаружили, что в местах с температурой воздуха от 5 до 15 градусов по Цельсию было зарегистрировано 60% подтвержденных случаев COVID-19. Кроме того, примерно 73,8% подтвержденных случаев были сосредоточены в регионах с абсолютной влажностью от 3 до 10 граммов воды на кубометр.

Результаты исследований показали, что SARS-CoV-2, по-видимому, распространяется на более высокие широты. Ученые предположили, что существует оптимальная климатическая зона, в которой концентрация коронавируса заметно увеличивается в окружающей среде, включая поверхности объектов.

Также исследователи предупредили, что пандемия COVID-19 может распространяться циклически, и вспышка эпидемии может повторяться в крупных городах в средних широтах осенью 2020 года.

— Мы не можем полагаться на гипотезу о том, что вспышка COVID-19 прекратится с повышением температуры, – сказал один из авторов научной статьи Хуан Чжунвэй.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.