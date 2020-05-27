В этом году День Киева 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«В эфире телеканала «Киев» утром продлится праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов «Прогулки по Киеву», «Киев, который мы любим», «Портреты» и «Истории», — говорится в сообщении.

Кроме того, состоится трансляция «Пробега под каштанами», который в этом году пройдет в режиме онлайн.

На День Киева запланировано начало работы столичных фонтанов. Восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разрешило проводить футбольные матчи украинской Премьер-лиги с 30 мая.