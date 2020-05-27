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В Польше 30 мая заканчивается обязательный масочный режим на улицах, а с 6 июня в стране откроются кинотеатры, театры, бассейны и спортивные залы.
Об этом на пресс-конференции сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий, сообщает Лига.Новости.
По словам премьера ношение масок будет необязательным, если люди будут сохранять между собой безопасную социальную дистанцию в два метра.
В то же время послабления коснутся только улиц, в других общественных местах, например, в магазинах, ношение масок останется обязательным.
Также Матеуш Моравецкий рассказал, что в ближайшие дни в Польше разрешат публичные собрания до 150 человек, и отметил, что ожидает возвращение экономики страны к полностью нормальным условиям не позднее июля.
Ранее сообщалось, что в школах Польши учебный год дети будут заканчивать дистанционно, власти решили не открывать школы до 26 июня.
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В Польше 30 мая заканчивается обязательный масочный режим на улицах, а с 6 июня в стране откроются кинотеатры, театры, бассейны и спортивные залы.
Об этом на пресс-конференции сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий, сообщает Лига.Новости.
По словам премьера ношение масок будет необязательным, если люди будут сохранять между собой безопасную социальную дистанцию в два метра.
В то же время послабления коснутся только улиц, в других общественных местах, например, в магазинах, ношение масок останется обязательным.
Также Матеуш Моравецкий рассказал, что в ближайшие дни в Польше разрешат публичные собрания до 150 человек, и отметил, что ожидает возвращение экономики страны к полностью нормальным условиям не позднее июля.
Ранее сообщалось, что в школах Польши учебный год дети будут заканчивать дистанционно, власти решили не открывать школы до 26 июня.