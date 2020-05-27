Глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что надеется, что в апреле 2020 года будет заключён договор и начат ремонт дорожного полотна Ингульского моста.

Об этом он заявил во время видеообращения в Facebook.

— Ингульский мост. Так как у нас 15 числа, где-то в середине месяца, мы надеемся, что заключим договор с новым подрядчиком, который у нас выиграет торги, мы первоочередно начнём работать над Ингульским мостом. У нас уже разработан сам конструктив, согласован, мы выбрали один из 5 вариантов, и по нему будем идти, - рассказал Владислав Невеселый.

Ранее в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета напомнили Службе автодорог области об ответственности за содержание покрытия Ингульского моста, которое на сегодняшний день требует ремонта.

Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый завил о планах передать на баланс Николаева дороги государственного значения, проходящие через город, после строительства объездной дороги.