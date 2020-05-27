|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:34
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:55
|Заход солнца:
|20:55
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.18 грн
|EUR
|29.15 грн
|29.8 грн
Глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что надеется, что в апреле 2020 года будет заключён договор и начат ремонт дорожного полотна Ингульского моста.
Об этом он заявил во время видеообращения в Facebook.
— Ингульский мост. Так как у нас 15 числа, где-то в середине месяца, мы надеемся, что заключим договор с новым подрядчиком, который у нас выиграет торги, мы первоочередно начнём работать над Ингульским мостом. У нас уже разработан сам конструктив, согласован, мы выбрали один из 5 вариантов, и по нему будем идти, - рассказал Владислав Невеселый.
Ранее в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета напомнили Службе автодорог области об ответственности за содержание покрытия Ингульского моста, которое на сегодняшний день требует ремонта.
Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый завил о планах передать на баланс Николаева дороги государственного значения, проходящие через город, после строительства объездной дороги.
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что надеется, что в апреле 2020 года будет заключён договор и начат ремонт дорожного полотна Ингульского моста.
Об этом он заявил во время видеообращения в Facebook.
— Ингульский мост. Так как у нас 15 числа, где-то в середине месяца, мы надеемся, что заключим договор с новым подрядчиком, который у нас выиграет торги, мы первоочередно начнём работать над Ингульским мостом. У нас уже разработан сам конструктив, согласован, мы выбрали один из 5 вариантов, и по нему будем идти, - рассказал Владислав Невеселый.
Ранее в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета напомнили Службе автодорог области об ответственности за содержание покрытия Ингульского моста, которое на сегодняшний день требует ремонта.
Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый завил о планах передать на баланс Николаева дороги государственного значения, проходящие через город, после строительства объездной дороги.