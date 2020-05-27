В Николаеве изменили схему движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка, увеличив промежуток, во время которого автобусы будут выполнять полный рейс.

Об этом сообщает управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета.

«Учитывая ослабление противоэпидемических мероприятий и оптимизацию работы городского автобусного маршрута общего пользования № 54 во время карантина, с целью обеспечения максимально возможной потребности жителей микрорайона Матвеевка введен механизм работы соответствующего автобусного маршрута», — говорится в сообщении.

с 6:00 до 10:00 4 автобуса маршрута № 54 будут осуществлять полный рейс перевозки пассажиров по маршруту «Матвеевка — станция «Николаев-грузовой»;

с 10:00 до 16:00 на линии осуществляет движение один автобус по маршруту «Матвеевка — Терновское кольцо»;

с 16:00 до 20:30 4 автобуса маршрута № 54 будут осуществлять полный рейс перевозки пассажиров по маршруту «Матвеевка — станция «Николаев-грузовой».

Также сообщается, что график движения маршрута № 54 размещен в каждом автобусе.

В горсовете попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что жители Матвеевки потребовали вернуть полный маршрут движения автобуса № 54.

Напомним, с 19 марта в Николаеве в тестовом режиме начал работать новый механизм движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка.