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В Николаеве изменили схему движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка, увеличив промежуток, во время которого автобусы будут выполнять полный рейс.
Об этом сообщает управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета.
«Учитывая ослабление противоэпидемических мероприятий и оптимизацию работы городского автобусного маршрута общего пользования № 54 во время карантина, с целью обеспечения максимально возможной потребности жителей микрорайона Матвеевка введен механизм работы соответствующего автобусного маршрута», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что график движения маршрута № 54 размещен в каждом автобусе.
В горсовете попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее сообщалось, что жители Матвеевки потребовали вернуть полный маршрут движения автобуса № 54.
Напомним, с 19 марта в Николаеве в тестовом режиме начал работать новый механизм движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка.
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В Николаеве изменили схему движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка, увеличив промежуток, во время которого автобусы будут выполнять полный рейс.
Об этом сообщает управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета.
«Учитывая ослабление противоэпидемических мероприятий и оптимизацию работы городского автобусного маршрута общего пользования № 54 во время карантина, с целью обеспечения максимально возможной потребности жителей микрорайона Матвеевка введен механизм работы соответствующего автобусного маршрута», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что график движения маршрута № 54 размещен в каждом автобусе.
В горсовете попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее сообщалось, что жители Матвеевки потребовали вернуть полный маршрут движения автобуса № 54.
Напомним, с 19 марта в Николаеве в тестовом режиме начал работать новый механизм движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка.