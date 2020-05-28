Главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что 22 июня рассматривается как день, когда в стране не будет зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK, пишет Новое время.

В то же время, Ляшко подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, «как поведет себя вирус».

— Очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания, — сообщил Виктор Ляшко.

Он отметил, что динамика распространения вируса является нетипичной, и отличается от гриппа.

— Неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания, — заявил Виктор Ляшко.

Напомним, Украина возобновляет международное авиасообщение с 15 июня в соответствии с планом выхода из карантина. Однако украинцам после возвращения домой нужно будет находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней.