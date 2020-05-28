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«Укрзалізниця» опубликовала 80-минутный ASMR-ролик со звуками поезда «для релакса, сна, работы и учебы».
Ролик появился на Youtube-канале «УЗ».
В «Укрзалізниці» отметили, что скучают по своим пассажирам и намеревались написать трогательное сообщение об этом, но потом придумали кое-что другое. Так компания опубликовала ASMR-видеоролик продолжительностью 80 минут, снятый в вагоне поезда.
— Сели писать очередной трогательный манифест, но поняли, что у нас есть кое-что лучше, чем слова. Это наше магически-гипнотическое чух-чух — язык железной дороги, который с детства является предвестником приключений и особой колыбельной. Поэтому для всех, кто скучает по путешествиями, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе, мы запускаем особый ASMR-поезд, — говорится в описании ролика.
Под ролик, на котором запечатлен вид из окна поезда, за которым — дождливая погода, «УЗ» предлагает «помечтать или расслабиться перед сном».
Автономная сенсорная меридиональная реакция (ASMR) — неологизм, возникший в интернет-культуре, который описывает феномен восприятия, характеризующееся выраженным приятным ощущением покалывания на коже головы или других частях тела в ответ на определенные зрительные, слуховые и (или) когнитивные стимулы.
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«Укрзалізниця» опубликовала 80-минутный ASMR-ролик со звуками поезда «для релакса, сна, работы и учебы».
Ролик появился на Youtube-канале «УЗ».
В «Укрзалізниці» отметили, что скучают по своим пассажирам и намеревались написать трогательное сообщение об этом, но потом придумали кое-что другое. Так компания опубликовала ASMR-видеоролик продолжительностью 80 минут, снятый в вагоне поезда.
— Сели писать очередной трогательный манифест, но поняли, что у нас есть кое-что лучше, чем слова. Это наше магически-гипнотическое чух-чух — язык железной дороги, который с детства является предвестником приключений и особой колыбельной. Поэтому для всех, кто скучает по путешествиями, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе, мы запускаем особый ASMR-поезд, — говорится в описании ролика.
Под ролик, на котором запечатлен вид из окна поезда, за которым — дождливая погода, «УЗ» предлагает «помечтать или расслабиться перед сном».
Автономная сенсорная меридиональная реакция (ASMR) — неологизм, возникший в интернет-культуре, который описывает феномен восприятия, характеризующееся выраженным приятным ощущением покалывания на коже головы или других частях тела в ответ на определенные зрительные, слуховые и (или) когнитивные стимулы.