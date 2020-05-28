Сегодня, 28 мая, в Николаевской области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

— По данным УкрГидрометцентра, 28 мая ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительные дожди, днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности), - сказано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что перед грозой и во время грозы нельзя выходить из дома, нужно закрыть окна, позаботиться, о том, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию, подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей, не топить печь, поскольку дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность.

Во время грозы нужно отключить радио и телевизоры от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельскойместности). Если гроза застала вас на улице при поиске укрытия отдайте предпочтение жилому дому или иной постройке, защищенной молниеотводом, мобильный телефон нужно отключить.

5 мая, вечером за селом Татьяновка в Березнеговатском районе от удара молнии погиб подросток 2005 года рождения.