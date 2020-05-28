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Власти Швейцарии объявила о снятии с 6 июня большей части оставшихся ограничительных мер, введенных в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Отмечается, что в стране будет возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий, если будут приняты соответствующие меры предосторожности.
— Швейцария возрождается, - заявила президент Конференции Симонетта Соммаруга на пресс-конференции в Берне после заседания правительства. — Теперь мы знаем, что распространение этого вируса можно контролировать, - добавила швейцарский лидер.
Швейцария начала постепенно отменять ограничительные меры 27 апреля. На первом этапе возобновили работу парикмахеры, флористы, семейные врачи и хозяйственные магазины.
На втором этапе, который начался 11 мая, в Швейцарии открыли рестораны, музеи и начальные школы, при условии соблюдения мер предосторожности.
Теперь правительство анонсировало третий этап с 6 июня: будут разрешены мероприятия с участием до 300 человек.
— Все предприятия сферы досуга и развлечений и туристические достопримечательности могут вновь открыться, - заявили в правительстве.
Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль.
В общей сложности, на швейцарской территории заразились более 30 тысяч человек, около 1,9 тысяч скончались.
Напомним, в Польше 30 мая заканчивается обязательный масочный режим на улицах, а с 6 июня в стране откроются кинотеатры, театры, бассейны и спортивные залы.
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Власти Швейцарии объявила о снятии с 6 июня большей части оставшихся ограничительных мер, введенных в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Отмечается, что в стране будет возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий, если будут приняты соответствующие меры предосторожности.
— Швейцария возрождается, - заявила президент Конференции Симонетта Соммаруга на пресс-конференции в Берне после заседания правительства. — Теперь мы знаем, что распространение этого вируса можно контролировать, - добавила швейцарский лидер.
Швейцария начала постепенно отменять ограничительные меры 27 апреля. На первом этапе возобновили работу парикмахеры, флористы, семейные врачи и хозяйственные магазины.
На втором этапе, который начался 11 мая, в Швейцарии открыли рестораны, музеи и начальные школы, при условии соблюдения мер предосторожности.
Теперь правительство анонсировало третий этап с 6 июня: будут разрешены мероприятия с участием до 300 человек.
— Все предприятия сферы досуга и развлечений и туристические достопримечательности могут вновь открыться, - заявили в правительстве.
Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль.
В общей сложности, на швейцарской территории заразились более 30 тысяч человек, около 1,9 тысяч скончались.
Напомним, в Польше 30 мая заканчивается обязательный масочный режим на улицах, а с 6 июня в стране откроются кинотеатры, театры, бассейны и спортивные залы.