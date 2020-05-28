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В Николаеве второй месяц продолжается подготовка систем теплоснабжения к отопительному сезону 2020-2021гг.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевоблтеплоэнерго.
За этот период жилищными организациями и управляющими компаниями уже предъявлено почти треть жилого фонда, который находится в обслуживании. К сожалению, с домами, относящихся к ОСМД этот показатель составляет лишь 7%.
На предприятии отмечают, что тенденция последних межотопительных сезонов вызывает беспокойство, поскольку наблюдается снижение качества подготовки отопительных систем.
Если в 2018 году акты готовности систем получили 52% ОСМД, то в 2019 году этот показатель составил 34%. Промывку систем в 2018 году выполнили 31% ОСМД, а в 2019 - лишь 27%. Зато увеличивается количество ОСМД, которые не выполняли какие работы по подготовке систем - в 2018 году - 12%, а в 2019 году - уже 15%. Как следствие этого безответственного отношения в отопительном сезоне 2019-2020гг среди предписаний по налаживанию внутридомовых систем отопления 21% было предоставлено именно председателям правления ОСМД.
— В течение отопительного периода работниками предприятия осуществлялись плановые проверки систем теплопотребления. На основании этих данных в конце отопительного сезона были сформированы предписания по подготовке систем в летний период. Они были направлены главам ОСМД. Таким образом каждое ОСМД получило перечень работ, которые должны быть выполнены до начала следующего отопительного сезона. Именно выполнение всех мероприятий в комплексе обеспечит комфорт каждого потребителя и позволит избежать нерациональных затрат тепла. Работники предприятия всегда готовы предоставить технические консультации по налаживанию отопления, ведь только в тесном сотрудничестве можно достичь результатов», - отмечает директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.
Согласно «Правил подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду», утвержденных Приказом Министерства топлива и энергетики, Министерства по вопросам ЖКХ Украины №620/378 от 10 декабря 2008 года зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31 декабря 2008 года №1310/16001 все системы теплопотребления должны быть подготовлены к отопительному сезону.
— Подчеркиваем, что системы отопления домов надо готовить к началу сезона, чтобы в отопительном периоде не было нареканий и жалоб. Для получения технических консультаций и вызовов инспекторов для предъявления готовности систем, обращайтесь в службу тепловых сетей ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по телефонам: 0503832046; 0503832047, - сообщили на предприятии.
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В Николаеве второй месяц продолжается подготовка систем теплоснабжения к отопительному сезону 2020-2021гг.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевоблтеплоэнерго.
За этот период жилищными организациями и управляющими компаниями уже предъявлено почти треть жилого фонда, который находится в обслуживании. К сожалению, с домами, относящихся к ОСМД этот показатель составляет лишь 7%.
На предприятии отмечают, что тенденция последних межотопительных сезонов вызывает беспокойство, поскольку наблюдается снижение качества подготовки отопительных систем.
Если в 2018 году акты готовности систем получили 52% ОСМД, то в 2019 году этот показатель составил 34%. Промывку систем в 2018 году выполнили 31% ОСМД, а в 2019 - лишь 27%. Зато увеличивается количество ОСМД, которые не выполняли какие работы по подготовке систем - в 2018 году - 12%, а в 2019 году - уже 15%. Как следствие этого безответственного отношения в отопительном сезоне 2019-2020гг среди предписаний по налаживанию внутридомовых систем отопления 21% было предоставлено именно председателям правления ОСМД.
— В течение отопительного периода работниками предприятия осуществлялись плановые проверки систем теплопотребления. На основании этих данных в конце отопительного сезона были сформированы предписания по подготовке систем в летний период. Они были направлены главам ОСМД. Таким образом каждое ОСМД получило перечень работ, которые должны быть выполнены до начала следующего отопительного сезона. Именно выполнение всех мероприятий в комплексе обеспечит комфорт каждого потребителя и позволит избежать нерациональных затрат тепла. Работники предприятия всегда готовы предоставить технические консультации по налаживанию отопления, ведь только в тесном сотрудничестве можно достичь результатов», - отмечает директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.
Согласно «Правил подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду», утвержденных Приказом Министерства топлива и энергетики, Министерства по вопросам ЖКХ Украины №620/378 от 10 декабря 2008 года зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31 декабря 2008 года №1310/16001 все системы теплопотребления должны быть подготовлены к отопительному сезону.
— Подчеркиваем, что системы отопления домов надо готовить к началу сезона, чтобы в отопительном периоде не было нареканий и жалоб. Для получения технических консультаций и вызовов инспекторов для предъявления готовности систем, обращайтесь в службу тепловых сетей ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по телефонам: 0503832046; 0503832047, - сообщили на предприятии.